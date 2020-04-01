В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

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В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Игнатьев Фион
А в 1,5 мільйонному Харкові - 1 випадок, хто в це повірить?
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01.04.2020 22:24
+12 Утилизация ватников
Это все на совести Зеленского с его распродажей масок, бесконтрольным ввозом тысяч украинцев и прочим мародерством на пандемии.
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01.04.2020 22:27
+10 Юрий Грунько
На двери аптеки - МАСОК НЕТ
Чуть ниже - БЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬ.
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01.04.2020 22:27
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