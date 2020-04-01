Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей поставлялися тисячі урн для померлих, - розвідка США

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційні джерела в адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби", - зауважили американські чиновники на умовах анонімності.
Вони не вдавалися в деталі розвідувального звіту, пославшись на секретність інформації. Однак, чиновники підкреслили, що дані американської розвідки вказують на свідоме применшення китайською владою наслідків від COVID-19.
При цьому вказується на те, що китайський уряд постійно змінював методологію підрахунку хворих. Крім того, у звіті йдеться про тисячі урн для загиблих у провінції Хубей.
Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Офіційний Пекін публічно повідомив лише про 82 тис. випадків захворювання й 3,3 тис. смертей. У США наразі налічується понад 200 тис. інфікованих осіб і понад 4 тис. летальних випадків.
Ни эпидемий, ни техногенных катастроф, ни землетрясений.
Если бы шведы в 1986 году не зафиксировали радиоактивное облако, то про масштабы аварии на ЧАЭС, узнали бы в 1991 году.