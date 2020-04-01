Національний природний парк горів в Одеській області. ФОТОрепортаж

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В Одеській області на території Нижньодністровського національного природного парку від ранку триває пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС в області.

Повідомляється, що загрози населеним пунктам немає.

"1 квітня о 07:42 у службу порятунку 101 надійшло повідомлення про займання сухої водно-болотної рослинності поблизу автодороги Одеса - Рені на території Нижньодністровського національного природного парку. У зв'язку з відсутністю під'їзних шляхів до вогнищ займання рятувальники проводять моніторинг обстановки і гасіння пожежі на доступних ділянках місцевості. Площа пожежі зараз становить приблизно 9 гектарів", - сказано в повідомленні.

Водночас адміністрація парку повідомила в Фейсбуці, що займання почалося вночі.

У повідомленні зазначається: "Займання сталося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса - Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, на правому березі річки, навпроти с.Маяки. О 13.00 горіло на декількох ділянках, уздовж Старого Турунчука і вздовж траси. Працівники Нижньодністровського НПП повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні пожежникам, які приїхали, це не вдалося. Вигоріли великі площі".

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Топ коментарі
+4 Igor L
В Дністровських плавнях спеціально підпалюють очерет, щоб вигорів старий і виріс новий, який можна буде косити і продавати закордон! Підпал національного природного парку це злочин, але поліція в Одеській області покриває бандитів, бо бандити які панують в Дністровських плавнях це зять колишнього губернатора Одеської області - Гриневецького, який побудував котеджне містечко на забороненій території нацпарку, прямо в санітарній зоні одеського водозабора і ніхто ніяка влада не може вигнати звідти цих бандитів! А інші одеські бандити тероризують інший нацпарк Тузлівські лимани і забороняють адміністрації парка прорити прірву між лиманами та Чорним морем, щоб риба вільно ходила на нерест і назад! Бандити яких кришує народний депутат Ткаченко від Слуги Народу, за допомоги міліції зірвали природоохоронні роботи нацпарку, щоб зберегти бандитську штучну прірву через яку тотально виловлюють всю рибу!
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01.04.2020 23:26
+2 Чайка Київ
Це так жахливо. Скільки живого гине. Люди, схаменіться
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01.04.2020 23:26
+1 Danis Nielsen
Все в этой Украине как не у людей . Почему не перерабатывать эту траву в брикеты , она же горит .
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01.04.2020 22:58
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