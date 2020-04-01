Чи вб'є коронавірус Путіна і Росію? ВIДЕО

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Коронавірус у Росії - у центрі уваги Марини Данилюк-Ярмолаєвої в новому випуску "Без цензури". Чи знищить коронавірус Путіна та Росію?

Аж до масового виявлення коронавірусу у громадян російська влада утримувалася від найменших карантинних обмежень. А РПЦ посилено розповідала вірянам, що найкращий спосіб уберегтися - це ходити до церкви й причащатися. Але тепер усе змінилося.

Тож чим живуть росіяни на карантині? Скількох тамтешніх високопосадовців може вкласти на лікарняні ліжка коронавірус? Чи справді Володимир Путін самоізолювався і "працює дистанційно"? Та, зрештою, чи схожі українці на росіян в питанні самоорганізації і дотримання карантинних обмежень під час епідемії коронавірусу? Спойлер - ні, і це приємно. І головне. Чи зможуть коронавірус і катастрофічне падіння цін на нафту добити залишки російської імперії?

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