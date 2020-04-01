Чи вб'є коронавірус Путіна і Росію? ВIДЕО

Аж до масового виявлення коронавірусу у громадян російська влада утримувалася від найменших карантинних обмежень. А РПЦ посилено розповідала вірянам, що найкращий спосіб уберегтися - це ходити до церкви й причащатися. Але тепер усе змінилося.
Тож чим живуть росіяни на карантині? Скількох тамтешніх високопосадовців може вкласти на лікарняні ліжка коронавірус? Чи справді Володимир Путін самоізолювався і "працює дистанційно"? Та, зрештою, чи схожі українці на росіян в питанні самоорганізації і дотримання карантинних обмежень під час епідемії коронавірусу? Спойлер - ні, і це приємно. І головне. Чи зможуть коронавірус і катастрофічне падіння цін на нафту добити залишки російської імперії?
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стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....