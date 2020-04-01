Від початку року українці продали понад $300 мільйонів, - Нацбанк

1011 11
Від початку року українці продали понад $300 мільйонів, - Нацбанк

Чистий продаж валюти населенням через каси й інтернет від початку року - понад 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У повідомленні наголошується, що пік ажіотажу на валюту припав на 10-18 березня, а потім попит громадян значно ослаб. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують.

"Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися під час другої декади березня. Через це у минулому місяці, на відміну від січня-лютого, вони мали від’ємне значення – чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд дол. США. Ці інтервенції дали змогу зупинити ажіотаж і можливе суттєве погіршення інфляційних та девальваційних очікувань. Як результат, наприкінці березня Національний банк навіть повернувся до купівлі валюти з ринку. Наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол. США. Цього достатньо для виконання усіх зобов’язань України і згладжування надмірних коливань на валютному ринку", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1 Юрий Бойко a136a074
Це вже покращення від клоуна чи ще ні?
показати весь коментар
01.04.2020 23:13
+1 Irada
А что делать, если вынуждены сидеть дома без зарплаты и продавать то, что лежит про запас дома?
показати весь коментар
01.04.2020 23:14
Дивитись коментарі