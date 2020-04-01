З 2025 для кожного офіцера знання іноземної мови буде обов'язковим, - Хомчак

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Для поліпшення сумісності з арміями країн НАТО українські військові повинні на високому рівні володіти англійською мовою.

Про це заявив в інтерв'ю АрміяInform головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз посилюються вимоги до наших військовослужбовців як від лейтенанта, так і до генерала, зокрема і щодо знання англійської мови. З 2025 для кожного офіцера знання іноземної мови має бути обов'язковим. Зараз реальний стан речей не на нашу користь. Тільки близько 20% випускників вітчизняних вишів володіють іноземними мовами (англійська) на рівні, що дозволяє їм вільно спілкуватися з іноземними колегами", - зазначив Хомчак.

За його словами, у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка опрацьовують нову програму з вивчення іноземних мов для курсантів із використанням інтерактивних засобів навчання. Нову програму вивчення іноземних мов запровадять з вересня 2020 року.

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У результаті у випускників вищих військових навчальних закладів тактичного рівня рівень володіння іноземною мовою має бути СМР 2.

"Крім цього, вже сьогодні окремі заняття з курсантами з вивчення спеціальних дисциплін проводять іноземною мовою. А для курсантів льотного військового вишу тестують мовну програму, розраховану на 800 годин, що дозволяє їм володіти ще й вимогами ІКАО (для міжнародних перельотів). У Національній академії Сухопутних військ з 2019 до навчальних занять тричі на тиждень залучають американських військовослужбовців із тренувальної групи JMTG-U. Більшість із них мають педагогічну освіту", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Офіцери Збройних сил можуть вчитися на курсах іноземних мов, проте щороку їх можуть проходити лише близько тисячі військовослужбовців.

"Я ще до призначення на посаду НГШ поставив перед собою завдання підвищити рівень знання англійської. І над цим працюю. Щоправда, найважче - це знайти зараз хоча б кілька годин на тиждень для занять. Проте сподіваюся, що незабаром зможу відмовитися від допомоги перекладача під час зустрічей із колегами з НАТО", - заявив Хомчак.

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