Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

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Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала від'ємною. Впродовж двох днів витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Формульні ціни на російську нафту, які служать орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, стали від'ємними. Котирування Argus fip (Free in pipe означає, що продавець зобов'язаний доставити за свій рахунок товар до трубопроводу) Західний Сибір у понеділок, 30 березня, дорівнювала мінус 1007 руб. за тонну, а у вівторок - мінус 1200 руб. за тонну.

Мінусове значення Argus fip Західний Сибір означає, що в останні два дні вартість доставки нафти із Західного Сибіру і експортне мито перевищили ціну, за якою сорт Urals можна продати в Північно-Західній Європі і Середземномор'ї.

Експорт стане невигідним, якщо ця ситуація збережеться впродовж місяця, пояснює віцепрезидент Argus. За його розрахунками, російські компанії виходять в нуль, експортуючи нафту при ціні Urals $15-16 за барель (CIF Роттердам) за поточного курсу валют і ставки фрахту. Напередодні стало відомо, що 30 березня вартість Urals опустилася до $13 за барель.

Постачальники непокояться, що тривалий період низьких цін сприятиме нульовій або навіть від'ємній дохідності продажів нафти в Росії.

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