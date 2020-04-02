На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, загалом в області - 106

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На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, загалом в області - 106

Вісім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 виявлено в Тернопільській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19 станом на 22:00 1 квітня", - йдеться в повідомленні. Зокрема:

  • 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
  • 14 – жителі Заліщицького району
  • 7 – жителі Козівського району
  • 3 – жителі міста Тернополя
  • 2 – жителі Кременецького району
  • 1 – жителька Бучацького району
  • 1 – житель Тернопільського району
  • 1 – житель Бережанського району

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Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 осіб одужали.

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 whitehanter
...Лавру эту давно пора на карантин на пару-тройку лет закрыть, ящур там и всякие исчадия ада из кацапскага запоребрика завозимого десятилетиями... На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106 - Цензор.НЕТ 4544...
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02.04.2020 00:26
+3 Ali Hasan
Головне, що кацапи як ти не приїдуть в Україну. Відомо, що ти родом з росії та не маєш жодного стосунку до України. Ти лізеш на Цензорі, бо тобі потрібні провокації.
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02.04.2020 00:57
+2 I Ka 538a282a
похоже, так и есть. Уж не знаю, что ждет Украину. Карантин и спасение жизни ей явно не по карману. Слишком много дали растащить барыгам за последние ** лет. Остается надеятся на чудо... Тут тоже говорят, что сидение будет на 100-150 дней.
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02.04.2020 00:48
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