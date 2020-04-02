Послуга єМалятко входить до переліку невідкладних, тому під час карантину доступна в ЦНАП, - Мінцифри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"єМалятко входить до переліку невідкладних послуг, які надаватимуться у ЦНАП під час карантину. Якщо єМалятко не працює у вашому місті, ви можете звернутися до ЦНАП, щоб зареєструвати народження дитини і оформити виплати на неї", - йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що перед візитом до ЦНАП варто зателефонувати туди і дізнатися, якими є години прийому під час карантину.
Нагадаємо, єМалятко - це комплексний сервіс, який містить 10 послуг, пов'язаних з народженням дитини.
Уперше послуга єМалятко запустилася на початку січня в Харкові.