Послуга єМалятко входить до переліку невідкладних, тому під час карантину доступна в ЦНАП, - Мінцифри

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Центри надання адміністративних послуг продовжують надавати послугу єМалятко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

​​"єМалятко входить до переліку невідкладних послуг, які надаватимуться у ЦНАП під час карантину. Якщо єМалятко не працює у вашому місті, ви можете звернутися до ЦНАП, щоб зареєструвати народження дитини і оформити виплати на неї", - йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що перед візитом до ЦНАП варто зателефонувати туди і дізнатися, якими є години прийому під час карантину.

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Нагадаємо, єМалятко - це комплексний сервіс, який містить 10 послуг, пов'язаних з народженням дитини.

Уперше послуга єМалятко запустилася на початку січня в Харкові.

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