Нідерландський прокурор Вестербеке, який очолював слідство у справі MH17, звільнився

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Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, керував слідством у справі про збитий над Донбасом MH17, звільнився.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на nu.nl.

Він обійняв посаду начальника поліції Роттердама.

З ініціативи родичів загиблих Вестербеке отримав нагороду від Міністерства юстиції та безпеки за успіхи саме в розслідуванні справи MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство продовжує встановлювати інших відповідальних за трагедію МН17, - глава Спільної слідчої групи Вестербеке

Нагадаємо, Фред Вестербеке очолював спільну слідчу групу (JIT), що займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі 2014 року.

Чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах через спалах коронавірусу перенесли на червень.