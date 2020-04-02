Нідерландський прокурор Вестербеке, який очолював слідство у справі MH17, звільнився

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Нідерландський прокурор Вестербеке, який очолював слідство у справі MH17, звільнився

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, керував слідством у справі про збитий над Донбасом MH17, звільнився.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на nu.nl.

Він обійняв посаду начальника поліції Роттердама.

З ініціативи родичів загиблих Вестербеке отримав нагороду від Міністерства юстиції та безпеки за успіхи саме в розслідуванні справи MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство продовжує встановлювати інших відповідальних за трагедію МН17, - глава Спільної слідчої групи Вестербеке

Нагадаємо, Фред Вестербеке очолював спільну слідчу групу (JIT), що займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі 2014 року.

Чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах через спалах коронавірусу перенесли на червень.

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Нідерланди Вестербеке Фред
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Топ коментарі
+40 dtrscnij grsrt
Заголовок у гнилому провокативно кацапському стилі...
А чому не:
«Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке занял должность начальника полиции Роттердама.» ?
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02.04.2020 01:22
+16 Ali Hasan
При всіх особливостях голландців треба розуміти, що у таких випадках вони послідовні. Тому буде призначена посадова особа, яка продовжить справу щодо рейсу МН 17.
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02.04.2020 01:21
+14 Small Jerboa
ВАТО-ЗАГОЛОВОК:
1. Он не уволился, а пошёл на повышение.
2. Дело передано в СУД - работа следователя ЗАКОНЧЕНА.
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02.04.2020 02:02
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