Заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу не мають порушувати права людини, - представник ПАРЄ Рамос

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У Парламентській асамблеї Ради Європи зазначають, що боротьба з пандемією коронавірусу має вестися з дотриманням соціальних та економічних прав громадян.

Про це заявив голова комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку Луїс Лейте Рамос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", - заявив він.

За словами Рамоса, комітет підтримав проєкт відповідної резолюції під назвою "COVID-19 – ефективна відповідь із забезпеченням прав людини".

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У документі, зокрема, зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які суперечать демократичним принципам.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

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