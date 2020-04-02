Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. Ворог застосував 152- і 122-мм артсистеми, міномети та озброєння БМП, за добу - 15 обстрілів, - штаб

1066

1 квітня збройні формування Російської Федерації, всупереч взятим на себе зобов'язанням, 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, протягом доби противник відкривав вогонь із "відведених" згідно з Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вперше за довгий час вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. У середньому 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли.

"У вечірній час окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру.

Українські військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, давши зрозуміти противнику усю безперспективність повторення подібних дій у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблі Герої березня 2020

Також повідомляється, що вчора вчора з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного ворог також застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь із гранатометів різних систем по наших позиціях поблизу Оріхового.

"Українські захисники, добре знайомі з підступною тактикою окупантів, вчасно реагували на кожен обстріл та дали ворожим підрозділам гідну відсіч", - повідомили в пресцентрі ОС.

Крім того, за даними штабу, вже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.

"Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі відкривав вогонь по околицях Мар’їнки та один раз – по позиціях в районі Красногорівки.

Тричі упродовж дня були обстріляні позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки. Тут російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі ворог влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

"Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника придушували активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань і надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів", - зазначили в пресцентрі ОС.

За попередніми даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє зазнали поранень.

Також повідомляється, що з початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.



