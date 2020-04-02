Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

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Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

В Україні лікування пацієнта, хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

"Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить від 5 до 10 тис. гривень", - зазначив Тарас Масляк.

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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.

Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин лікарі лікування COVID-19 коронавірус Масляк
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Топ коментарі
+13 Valentyn Dmytriiev
а я заварю ворота в дворі!
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02.04.2020 07:36
+12 сепаратизму смерть
Из твиттера -
Илон Маск пишет, что готов предоставить аппараты ИВЛ Украине. К нему в коменты приходит У.Супрун и просит помощи для Украины.

В этот диалог влезает ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 9298

Вы представляете себе эту мерзость, которая работает на пиар и только в свою пользу, не взирая на то, что могут навредить Украине им посрать на людей, АБСОЛЮТНО! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 6841
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02.04.2020 07:39
+10 саша паламарчук
Можна ще лоб йому зеленкою помазати.
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02.04.2020 07:29
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