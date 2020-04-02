Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.
"Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить від 5 до 10 тис. гривень", - зазначив Тарас Масляк.
Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.
Илон Маск пишет, что готов предоставить аппараты ИВЛ Украине. К нему в коменты приходит У.Супрун и просит помощи для Украины.
В этот диалог влезает ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех!
Вы представляете себе эту мерзость, которая работает на пиар и только в свою пользу, не взирая на то, что могут навредить Украине им посрать на людей, АБСОЛЮТНО!