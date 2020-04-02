Трамп заявив, що ізоляція через коронавірус може призвести до зростання кількості самогубств і домашнього насильства

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Умови тотальної ізоляції в Сполучених Штатах через поширення коронавірусу COVID-19 можуть призвести до зростання кількості суїцидів, домашнього насильства, вживання наркотиків, тому необхідно якомога швидше повернути країну до нормального життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це в середу на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

"Домашнє насильство збільшується. І вживання наркотиків теж, бо в цьому випадку (в умовах ізоляції. - Ред.) вони (люди. - Ред.) втрачають роботу", - заявив Трамп.

Він додав, що криза через коронавірус і, зокрема, втрата роботи і грошей призводять також до суїцидів.

Він підкреслив, що в США "зробили правильний вибір", запровадивши суворі заходи щодо стримування поширення коронавірусу COVID-19, проте необхідно якнайшвидше повернутися до звичного життєвого укладу.

"Ми хочемо відкритися настільки скоро, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною", - заявив Трамп.

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З цих же причин американський президент вважає складним запровадження тимчасової заборони на переміщення всередині країни.

"Я дивлюся на осередки (поширення вірусу. - Ред.), на рейси, які туди вирушають. Деякі з цих польотів мені не подобалися від самого початку, але заборона на всі польоти - це дуже, дуже складне рішення", - заявив Трамп, додавши, що це стосується і залізничного сполучення.

Він вважає рішення про заборону переміщення дуже непростими через наслідки, до яких вони можуть призвести.

"Нам потрібно повертатися до нормального життя. Нам потрібно знову починати рухатися, працювати ... Припинення всього руху всередині країни і його відновлення є занадто важким завданням", - резюмував Трамп.

Раніше президент США вже робив подібні заяви. Він, зокрема, заявляв, що "ліки не мають бути гіршими за проблему", і економічні проблеми через жорсткі обмеження призведуть до більшої кількості смертей, ніж коронавірус.

За підрахунками американського університету Джона Гопкінса, в Сполучених Штатах виявлено вже понад 216 515 випадків захворювання на COVID-19, понад 5119 осіб померли.