В установах виконання покарань і СІЗО випадків захворювання на коронавірус не виявлено, - Мін'юст

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Станом на 1 квітня в установах виконання покарань і СІЗО випадків коронавірусу не зареєстровано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Мін'юсту у Facebook.

"Жодного випадку коронавірусу в установах виконання покарань і СІЗО не виявлено", - повідомили в Мін'юсті.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО столиці.