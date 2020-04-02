В установах виконання покарань і СІЗО випадків захворювання на коронавірус не виявлено, - Мін'юст

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В установах виконання покарань і СІЗО випадків захворювання на коронавірус не виявлено, - Мін'юст

Станом на 1 квітня в установах виконання покарань і СІЗО випадків коронавірусу не зареєстровано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Мін'юсту у Facebook.

"Жодного випадку коронавірусу в установах виконання покарань і СІЗО не виявлено", - повідомили в Мін'юсті.

В установах виконання покарань і СІЗО випадків захворювання на коронавірус не виявлено, - Мінюст 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст запровадив нові правила при передачі посилок ув'язненим у період карантину

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО столиці.

Коронавірус і карантин
карантин Мін'юст COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Генрих Реалист
Кто и когда там тесты проводил, проводит?
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02.04.2020 08:12
+1 буков
Це запрошення?
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02.04.2020 08:06
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