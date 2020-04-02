Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано"

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Заходи щодо обмеження контактів між людьми, запроваджені в Німеччині 22 березня, найближчим часом пом'якшені не будуть.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після телеконференції з прем'єр-міністрами федеральних земель 1 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пандемія не визнає свят… Думати про послаблення заходів зарано", - сказала Меркель.

Вона попросила людей відсвяткувати Великдень в колі найближчих, з тими, з ким вони ділять одне помешкання, утриматися від поїздок і відвідувань, у тому числі родичів.

У Німеччині обмеження не будуть зняті щонайменше до 19 квітня включно, але посилення заходів при цьому не відбудеться.

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19 квітня майже у всіх федеральних землях закінчуються великодні свята школярів. Після цього залежно від динаміки поширення коронавірусу буде ухвалюватися рішення, як діяти далі.

"Думати про адаптацію заходів можна тоді, коли кількість заражених по всій країні буде подвоюватися кожні 10 днів (зараз у країні це відбувається кожні 5–6 днів)", - сказала Меркель.

За даними на ранок 2 квітня, Німеччина випереджає Францію за кількістю заражених (77 981), але кількість смертей тут порівняно невисока (931). Одужали 18 700 осіб.