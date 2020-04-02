COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

7457

У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 1049 жертв коронавірусу.

За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваності, в країні зареєстрували 215 003 зараження і 5102 летальні випадки, передає Цензор.НЕТ.

Жертвами коронавірусу у США за минулу добу стали 1049 осіб. Загалом від коронавірусу у світі за добу померли 4890 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США







