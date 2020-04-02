COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

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У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 1049 жертв коронавірусу.

За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваності, в країні зареєстрували 215 003 зараження і 5102 летальні випадки, передає Цензор.НЕТ.

Жертвами коронавірусу у США за минулу добу стали 1049 осіб. Загалом від коронавірусу у світі за добу померли 4890 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США

COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії 01
COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії 02
COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії 03
COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії 04

Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Ksenia VB
помрій, цапе COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 6225
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02.04.2020 08:30
+6 Александр Терентьев 035eef5a
Насчет США - лично был я там в начале века .Население жирное (особенно среди черных ).Едят много и что попало -сладенькое жирненькое жаренные фаст-фуды .Понятно что там полно диабетиков и людей с нарушением сердечно-сосудистых заболеваний не смотря на классную медицину . Страна свободных людей так-сказать ! Вот и такой хреновый ризалт по смертности . Кстати тоже будет и у нас только гораздо хуже при такой сраной блатной медицине . Не хочу каркать дай Бог чтоб пронесло и здоровья Всем нам ! Слава Украине !
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02.04.2020 08:31
+5 Ksenia VB
іхтамнєтний вірус..
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02.04.2020 08:30
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