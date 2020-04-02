Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за вчорашній день зареєстровано в Чернівецькій області, - ДСНС. СПИСОК

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За вчорашній день найбільше випадків захворювання на коронавірус в Україні зареєстровано в Чернівецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України станом на 22 годину 1 квітня протягом доби лабораторно підтверджено 125 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька – 39, м. Київ – 26, Івано-Франківська – 10, Тернопільська – 8, Київська – 7, Запорізька – 6, Львівська – 5, Рівненська – 4, Волинська – 3, Хмельницька – 3, Полтавська – 3, Вінницька – 2, Одеська – 2, Черкаська – 2, Дніпропетровська – 1, Донецька – 1, Житомирська – 1, Кіровоградська – 1 та Чернігівська – 1.

"Протягом доби померло 3 особи, а саме: в Івано-Франківській області – 2 особи та Чернівецькій області – 1 особа. Виписано після лікування 2 особи у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

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Загалом на території України зафіксовано 794 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, померло 20 осіб, а саме: м. Київ – 160, Чернівецька – 143 (5 померло), Тернопільська – 106 (1 померла), Івано-Франківська – 74 (5 померло), Київська – 64 (3 померло), Черкаська – 54, Вінницька – 51, Запорізька – 19, Сумська – 19 (2 померло), Рівненська – 19 (3 померло), Одеська – 14, Львівська – 11, Волинська – 10, Дніпропетровська – 10, Донецька – 7, Кіровоградська – 7, Житомирська – 6 (1 померла), Хмельницька – 6, Полтавська – 5, Чернігівська – 3, Луганська – 3, Закарпатська – 1, Харківська – 1 та Херсонська – 1.

Виписано після лікування 13 осіб (Чернівецька – 7, Запорізька – 3, Дніпропетровська – 1, Львівська - 1 та Київська – 1).