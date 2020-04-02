За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні

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За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Через коронавірус у Франції за добу 1 квітня померли понад пів тисячі людей. Після Італії, США та Іспанії саме Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від COVID-19 перевищила 4 тисячі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції та worldometers, у країні кількість жертв коронавірусу станом на початок доби 2 квітня становить 4032 особи. Тільки протягом минулої доби померли 509 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 2 квітня кількість інфікованих людей становить 56 989. 4032 особи померли. У важкому стані ще 6017. Одужали 10 935 осіб.

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Хворі на COVID-19 за віком: 34% осіб, які перебувають у лікарнях, - до 60 років, 60% - від 60 до 80 років. Менш ніж 100 пацієнтів – 30-ти років і менше, пише УНІАН.

Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 4 тисячі. Провідна трійка: Італія - ​​понад 13 тисяч, Іспанія - понад 9 тисяч, у США - понад 5 тисяч.

За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні 01

Коронавірус і карантин
карантин Франція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 буков
Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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02.04.2020 08:56
+3 5 копійок
Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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02.04.2020 09:12
+1 NonCFist
Не читай, не мучай ся. Смотри мультики про розовых единорогов.
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02.04.2020 09:12
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