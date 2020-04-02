За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні

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Через коронавірус у Франції за добу 1 квітня померли понад пів тисячі людей. Після Італії, США та Іспанії саме Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від COVID-19 перевищила 4 тисячі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції та worldometers, у країні кількість жертв коронавірусу станом на початок доби 2 квітня становить 4032 особи. Тільки протягом минулої доби померли 509 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 2 квітня кількість інфікованих людей становить 56 989. 4032 особи померли. У важкому стані ще 6017. Одужали 10 935 осіб.

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Хворі на COVID-19 за віком: 34% осіб, які перебувають у лікарнях, - до 60 років, 60% - від 60 до 80 років. Менш ніж 100 пацієнтів – 30-ти років і менше, пише УНІАН.

Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 4 тисячі. Провідна трійка: Італія - ​​понад 13 тисяч, Іспанія - понад 9 тисяч, у США - понад 5 тисяч.