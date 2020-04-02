13 країн ЄС у спільній заяві застерегли держави від посягань на права людини під приводом боротьби з COVID-19

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Німеччина і ще 12 країн - членів ЄС оприлюднили в середу, 1 квітня, заяву, в якій застерегли окремі держави від довгострокового посягання на основні права і свободи людини під приводом боротьби з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, автори документа наголосили, що "глибоко стурбовані" ризиками для верховенства закону, які можуть виникнути в результаті "певних надзвичайних заходів".

Як зазначає агентство AFP, заява, найімовірніше, стала відсиланням до ситуації в Угорщині, де парламент 30 березня наділив уряд Віктора Орбана винятковими повноваженнями на час дії режиму надзвичайного стану.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" раніше жорстко розкритикувала угорський законопроєкт. Прем'єр-міністр Віктор Орбан "зловжив кризовою ситуацією в прагненні до абсолютної влади над угорськими ЗМІ", заявив виконавчий секретар організації Крістіан Світ (Christian Mihr). За його словами, документ "загрожує заткнути рот останнім незалежним журналісткам і журналістам".

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У свою чергу міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому 1 квітня, заявив, що європейцям не можна миритися із тим, що всередині ЄС існує "диктаторський уряд", і закликав відправити Угорщину в "політичний карантин".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення коронавірусу пандемією.