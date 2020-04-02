Найманці РФ продовжують блокувати роботу спостерігачів на окупованих територіях Донбасу, - ОБСЄ

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Найманці РФ протягом 31 березня і 1 квітня продовжували перекривати патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ доступ до окупованих районів Донбасу.

Про це повідомляється в оперативному звіті СММ ОБСЄ №7/2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"31 березня та 1 квітня члени збройних формувань знову не пропускали патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів офіційним дорожнім коридором", - ідеться у звіті.

Як зазначається, у ці два дні на блокпості за 200 м на південь від мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) бойовики російських окупаційних військ не дозволили патрулям СММ пройти до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "накази від керівництва".

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"Ці регулярні заборони доступу Місії на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області. Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - наголосили в СММ ОБСЄ.

"У Луганській області СММ зазначила, що КПВВ поблизу Станиці Луганської і відповідний блокпост збройних формувань на південь від моста у Станиці Луганській також залишалися закритими через спалах Covid-19. На КПВВ спостерігачі знову бачили близько 45 осіб (переважно жінки різного віку, а також 2 дітей), які, за повідомленнями, очікували перехід у непідконтрольні уряду райони", - йдеться у звіті.

Як зазначається, найманці РФ повідомили місії, що їм наказано нікого не пропускати.

"На блокпості за 200 м на південь від моста біля Станиці Луганської двоє членів збройних формувань порізно повідомили, що вони не знали про цивільних осіб, які чекали на зазначеному КПВВ, щоб потрапити в непідконтрольні уряду райони. Вони також додали, що "їм суворо наказано нікого не пропускати" через блокпост, зокрема і цивільних осіб з "пропискою" і представників СММ", - інформують спостерігачі.

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Як наголошується у звіті, всі КПВВ на Донбасі закриті з 22 березня. Блокпости окупаційних російських збройних формувань у Донецькій і Луганській областях закриті з 21-го і 23 березня відповідно.

У вівторок, 31 березня, СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі: 125 вибухів у Донецькій області та 20 - на Луганщині.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 125), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 405 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень виявлено в районах на захід від Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), в районі Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) і на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (орієнтовно 20 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (34 вибухи)", - зазначають спостерігачі.

Режим припинення вогню переважно порушували на схід від н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) та на північний захід від н. п. Червоний Лиман (непідконтрольний уряду, 30 км на північний захід від Луганська).

Згідно зі звітом, 31 березня, здійснюючи моніторинг на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, СММ констатувала там спокійну ситуацію. Водночас протягом дня між новим прольотом моста і блокпостом російських найманців на південь від моста перебували четверо терористів з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

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Крім того, зазначається, що ввечері 30 березня камера місії в Золотому зафіксувала 5 вибухів невстановленого походження, 10 невстановлених боєприпасів, що пролетіли, та освітлювальну ракету на відстані 2-3 км на північний схід (за оцінкою, все це - поза ділянкою розведення в районі Золотого, проте в межах 5 км від її краю).

"Протягом дня 31 березня, за спостереженнями Місії, біля південного краю ділянки розведення перебували двоє членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК")", - додали в СММ.