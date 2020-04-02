США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп

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США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп

Поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа і Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному коментарі Державного департаменту США, оприлюдненому в середу.

"У продовження телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включно з вентиляторами та засобами індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку", - зауважили в Держдепі.

При цьому, зазначається, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом, щоби перемогти коронавірус. "І ми тісно співпрацюємо з цими країнами, а також іншими державами, щоби забезпечити необхідне постачання для тих, хто цього потребує", - йдеться в коментарі.

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Нагадаємо, Сполучені Штати наразі лідирують у світі за кількістю виявлених осіб, інфікованих на коронавірус COVID-19. Наразі в США зареєстровано понад 215,4 тис. хворих з 937 тис. в усьому світі.

Коронавірус і карантин
Держдепартамент США карантин Путін Росія США гуманітарна допомога Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+37 Яр Холодний
Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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02.04.2020 09:21
+31 Владимир Николенко 123e1460
якби не трамп рашку б вже давно знищили
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02.04.2020 09:21
+22 віктор федорович 31ee1569
Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
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02.04.2020 09:25
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