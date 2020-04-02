Двоє лікарів заразилися коронавірусом у Хмельницькій області

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Станом на вечір 1 квітня у двох лікарів Хмельницької області діагностовано коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

За її словами, це 51-річна жінка, яка працювала медиком у військовому госпіталі Хмельницького. У неї стан середньої важкості, є пневмонія.

Також діагноз COVID-19 підтвердився у ще одного хмельницького лікаря, який перебуває у реанімації. Попередньо з’ясовано, що у нього був контакт з поляком.

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Крім цього, підозру на коронавірус має лікар-кардіолог вузлової залізничної лікарні у Шепетівці. Вона контактувала з 47-річним працівником місцевого локомотивного депо, в якого вчора діагностували COVID-19. Останній у важкому стані і перебуває в Шепетівській центральній райлікарні.

"Водночас маємо приємну новину – сьогодні ПЛР-тест показав негативний результат у 29-річної дівчини, яка стала першою в області, у кого офіційно діагностували коронавірус. Через два дні зробимо повторний аналіз і, якщо знову буде негативний, випишемо з лікарні", - наголосила Оксана Піддубна.

Також головлікар зауважила, що сьогодні сім медиків інфекційної лікарні, які лікують хворих на COVID-19, здали ПЛР-тести. Результат – негативний, тобто вони здорові.