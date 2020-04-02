Мати й дочка в Кременчуці заразилися COVID-19 після контакту з прибулими з-за кордону родичами

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У м.Кременчук Полтавської області у двох жінок, які контактували з прибулими з-за кордону членами сім'ї, діагностовано коронавірус.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні надійшли результати ПЛР-аналізів, які ми направляли в Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. На жаль, маємо ще 2 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в Кременчуці. Це мати і донька, 76 і 55 років відповідно", - написав Малецький у фейсбуці.

Відомо, що у жінок був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з подорожі до Угорщини.

Обидві жінки захворіли та були госпіталізовані 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька".

Тестування швидкими тестами на COVID-19 дало негативний результат. ПЛР-тестування підтвердило наявність у них коронавірусу.

"Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька". Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий. Стан доньки - відносно задовільний", - додав мер.

За його словами, епідеміологи разом із сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок. У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування.

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Як повідомлялося, 1 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.