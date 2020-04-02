Жодного випадку зараження COVID-19 у лавах прикордонників немає, - глава ДПСУ Дейнеко

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Але є чотири особи, які перебувають на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"На цей момент жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу у прикордонників немає. Людей з підозрою на COVID-19 також немає", - зазначив він.

За його словами, є чотири людини, які перебувають на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби. Вони проводили прикордонне оформлення громадян, у яких згодом був підтверджений коронавірус.

"Ми заздалегідь підготувалися, і я вважаю, що наші військовослужбовці доволі добре захищені. Тобто станом на 1 квітня чотири людини у нас в обсервації та 91 – на самоізоляції", - зауважив Дейнеко.

"Говорити про "надлишок штату" некоректно. Штатна чисельність Держприкордонслужби за законом становить 53 тисячі осіб, але в наявності тільки 43 тисячі. Тобто у нас "некомплект" на рівні 23-24%. Тому те, що зараз позакривалися деякі пункти пропуску, дає нам можливість функціонувати в більш-менш нормальному режимі", - підсумував він.

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