Тіло 32-річного чиновника з вогнепальним пораненням грудної клітки виявлено в Рівному, - поліція. ФОТО

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У місті Рівному у власному будинку було знайдено тіло 32-річного високопоставленого чиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Без ознак життя 32-річного жителя обласного центру у власному помешканні на вулиці Чорновола виявила 1 квітня близько 11:40 родичка та повідомила до поліції.

Поліцейські на місці події виявили у вітальні тіло чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітки, а поруч із ним - мисливську рушницю. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою самогубство).

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Зброю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема й причини трагедії.

У загиблого посадовця залишилися дружина та малолітній син.

Як повідомляє видання "Рівненські новини", загиблий чиновник Ілля Карпов, який працював заступником начальника головного управління Держгеокадастру в Рівненській області.



Фото: сайт "Рівненські новини"