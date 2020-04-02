З 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру у 52 осіб з 2,2 млн перевірених, - Дейнеко

Про це глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю РБК-Україна передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в подальшому в жодного з них не був діагностований коронавірус.
"З 24 лютого ми провели скринінг 2,2 млн громадян. З них підвищену температуру виявили тільки у 52 осіб, і в подальшому в жодного з них не був діагностований коронавірус", - сказав він.
Також він додав, що скринінг проводили на в'їзді в пункт пропуску два максимально екіпіровані прикордонники.
"Якщо виявляли людей з підвищеною температурою, то ми відразу ж залучали медиків, які розбиралися, звідки людина прямує, можливо, з тієї країни, де зафіксовано збільшення чисельності хворих", - розповів Дейнеко.