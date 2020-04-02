Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде

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Національний банк запевнив, що не збирається вводити обмеження на зняття депозитів для населення.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не спостерігаємо відтоку депозитів, відтоку депозитів фактично нема. Банки виконують зобов’язання. Я можу гарантувати, що не буде обмеження на зняття депозитів населення", – сказав Ваврищук.

За його словами, до завершення карантину банки готові йти на поступки і відкладати повернення основної суми кредиту, у багатьох випадках вони готові також відкладати сплату відсотків.

"Звичайно кожен має звернутися до банку індивідуально. Кожен має надати свідчення того, що є певні труднощі з обмеженнями через пандемію", – додав директор департаменту фінансової стабільності.

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Топ коментарі
+4 5 копійок
Ніхто вже нікому не вірить, бо влада забрехалась.
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02.04.2020 10:28
+3 Eugen Mk
На вашем месте, депозитчики, я б уже в банк бежал Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде - Цензор.НЕТ 4891
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02.04.2020 10:41
+2 ьля
вот почему после заявлений в духе "ххх уверяет, что...", "ууу заявляет, что..." и т.п. у меня сразу появляется рефлекс сделать то, чего "не ожидается", "не будет"?
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02.04.2020 10:33
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