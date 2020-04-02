Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках

Про це повідомляють "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Так, з 3 по 6 квітня громадяни зобов'язані залишатися за місцем проживання (перебування).
Винятки становлять: випадки звернення по екстрену медичну допомогу; похід в найближчий магазин; вигул собак на відстань не більше ніж на 100 метрів від будинку; винесення сміття; похід на роботу, якщо діяльність організації не припинена.
До цього подібні заходи були вжиті в окупованому Севастополі. Жителям міста заборонили виходити з дому, крім екстрених випадків. Також заборонили морські прогулянки на яхтах і катерах, на в'їздах в місто встановили блокпости.
Раніше окупаційна влада Криму заявляла, що в лікарнях півострова з діагнозом ГРВІ перебуває майже півтори тисячі осіб, з них понад тисячу пацієнтів - з діагнозом "пневмонія".
За останніми даними, в окупованому Криму вже зареєстровано 21 випадок СОVID-19.