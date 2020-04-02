Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет, - МОЗ. ВIДЕО

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У Міністерстві охорони здоров'я пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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За словами заступника голови МОЗ, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

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"Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Усі вони після 50 років. 88% мали судинні захворювання, діабет, захворювання нирок. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів", - заявив Ляшко.