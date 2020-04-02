Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет, - МОЗ. ВIДЕО

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У Міністерстві охорони здоров'я пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника голови МОЗ, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

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"Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Усі вони після 50 років. 88% мали судинні захворювання, діабет, захворювання нирок. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів", - заявив Ляшко.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я смерть Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 мирко саблич
Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
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02.04.2020 10:38
+16 Екатерина Постовитенко
Щось не зрозуміло...
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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02.04.2020 10:38
+12 Дмитро Піталов
Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
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02.04.2020 10:38
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