Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

4185 21
Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер представила колективу Офісу Генпрокурора свого нового заступника - Ігоря Мустецу.

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов'язків між заступниками генерального прокурора", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу, Мустеца раніше обіймав посаду першого заступника прокурора Чернівецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку", - сім'ї Небесної Сотні

Також офіційно звільнений з посади заступника генпрокурора Віктор Трепак.

"У Мустеци на посаді заступника будуть ті самі функціональні обов'язки, які раніше виконував Трепак", - уточнили агентству.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6 Поедатель Зябликов
Теперь нам всем полный мустец! Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака - Цензор.НЕТ 3118
показати весь коментар
02.04.2020 10:43
+6 Baden
Мустец подкрался незаметно. Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
02.04.2020 10:44
+6 Tierre
Смысл был убрать Трепака, который начал реальное расследование дела Гандзюк, преступлений против Майдана и тд.
показати весь коментар
02.04.2020 10:50
Дивитись коментарі