Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова.
Так, регіон перестане приймати літаки, поїзди та будь-який автотранспорт. Виняток зроблять для машин екстрених служб, а також поставок продуктів і медичних товарів.
Кадиров закликав жителів Чечні, які живуть зараз за її межами, повернутися додому до 5 квітня. Після цього, за його словами, впускати нікого не будуть.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.