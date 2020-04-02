Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

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Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Влада Чечні з 5 квітня повністю закриє в'їзд і виїзд з республіки наземним і повітряним транспортом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова.

Так, регіон перестане приймати літаки, поїзди та будь-який автотранспорт. Виняток зроблять для машин екстрених служб, а також поставок продуктів і медичних товарів.

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Кадиров закликав жителів Чечні, які живуть зараз за її межами, повернутися додому до 5 квітня. Після цього, за його словами, впускати нікого не будуть.

Коронавірус і карантин
Кадиров карантин Чечня COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+27 Генрих Реалист
То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
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02.04.2020 10:47
+11 Iouri Kalinichenko
Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
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02.04.2020 10:51
+11 aquarius580 .
Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
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02.04.2020 10:53
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