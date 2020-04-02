Різкої зміни курсу гривні найближчим часом не очікується, - НБУ

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Різкої зміни курсу гривні найближчим часом не очікується, - НБУ

Протягом останнього тижня попит і пропозиція на іноземну валюту вирівнялися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук.

За його словами, ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою.

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"Дійсно протягом березня ми спостерігали підвищений попит на іноземну валюту – це більше було пов’язано з напругою і нервовістю на фінансових ринках. Всі розуміли, що розпочинається економічна криза – тривала рецесія, вона розпочинається не лише в Україні, але і у всьому світі, і населення, і бізнес хотіли якось убезпечитись", – сказав Ваврищук.

За його словами, вони різко збільшили купівлю валюти, але Нацбанк повністю задовольняв ажіотажний попит.

"Ми не допускали різких коливань обмінного курсу і спостерігаємо, що протягом останнього тижня попит та пропозиція врівноважились. Ми бачимо, що обмінний курс стабілізувався. На наше переконання на сьогодні нема жодних побоювань щодо можливого різкої зміни курсу гривні найближчого часу", – сказав Ваврищук.

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Топ коментарі
+7 5 копійок
Брешуть, як завжди.
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02.04.2020 10:55
+6 Yurii Sliusarchuk
до обіда ...
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02.04.2020 10:59
+4 Gordon Freeman 72862ded
Не, як мотор без човна
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02.04.2020 11:00
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