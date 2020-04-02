Найближчим часом буде серійне виробництво ПЛР-тестів в Україні, - головний санлікар Ляшко

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Найближчим часом буде серійне виробництво ПЛР-тестів в Україні, - головний санлікар Ляшко

Українські виробники ПЛР-тестів готові наступного тижня налагодити їхнє серійне виробництво для діагностики коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть їхні поставки тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних досліджень", - зазначив він.

За його словами, МОЗ налагодив роботу мобільних бригад.

Також налагоджено співпрацю з приватними лабораторіями, готовими надати свої пункти забору біоматеріалу, щоб уникнути додаткового навантаження на медзаклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги 

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Envoy
Когда космические корабли ... Где купить маску ?
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02.04.2020 10:58
+2 Vadym Tsyrkalyuk
как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
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02.04.2020 11:00
+1 Ан Мур
Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
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02.04.2020 10:58
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