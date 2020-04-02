Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ

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Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ "ЄВРОЛАБ" дій, спрямованих на поширення епідемії COVID-19 і заподіяння шкоди здоров'ю населення України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

"Тож, 1 квітня 2020 року на підставі судової ухвали були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформацію", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.

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