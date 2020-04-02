Медпрацівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад утричі, - глава МОЗ Степанов

1633

Медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, на які поширюється збільшення окладів в три рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МОЗ Максим Степанов

За його словами, в списку спеціальностей, які там перераховані, є і всі посади "екстренки" - в пункті про лікарів інших спеціальностей, які зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

"Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлнь, що ніби-то ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але для того, щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть корегування та пропишуть це окремо. Інформація з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо", - повідомив він.

Степанов зазначив, що інформація з'явиться протягом дня на сайті МОЗ: "Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо".

Також читайте: Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

"Захист лікарів - наш пріоритет і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких працюють українські лікарі", - підкреслив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Запоріжжі працівники швидкої допомоги виступили проти наказу № 759, який був виданий новопризначеним міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Як заявив голова незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко, згідно з цим наказом медикам швидкої допомоги, на відміну від інших медпрацівників, не підніматимуть зарплату.

За словами Сидоренка, саме працівники швидкої перебувають на передній лінії оборони і першими стикаються з усіма небезпечними захворюваннями. Тому такий крок вони вважають як мінімум несправедливим. Запорізькі медики записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського з вимогою переглянути цей наказ. Сидоренко зазначив, що найближчим часом таке ж звернення буде направлено і працівниками швидкої з інших областей.

Читайте: Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП