Ті, хто зірвав програму харчування в армії, мають за це відповісти, - Порошенко

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Посадовці, які фактично зірвали програму харчування у Збройних Силах України, мають за це відповісти. Те, що Верховна Рада була змушена ухвалювати відповідний закон і рятувати систему забезпечення армії, – ненормально, і свідчить про абсолютну некомпетентність влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Після того, як ми збудували армію, запустили в більшій половині бойових бригад нову систему харчування, некомпетентні люди не оголосили тендери, не уклали контракти, не запровадили необхідні штатні одиниці, не забезпечили необхідні харчові позиції – і зараз намагаються навантажити постачальників, які були ще за часів нашої команди, щоб вони продовжили виконувати свої обов’язки", – обурився Порошенко.

"Я уявити собі такого не міг. Добре, не запускаєте нових реформ. Але зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати принизливе "Друзі, хто що може, може ви передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію"? Хто не годує свою армію, гарантовано буде годувати чужу. І це ж ситуація так складається не тільки з військовим харчуванням. Тому безумовно, що ми підтримали зазначений законопроект, тому що це захист армії. Але хто буде притягнутий до відповідальності за це?" – зазначив він.

За словами Порошенка, можна дозволити, щоб над Збройними силами України проводилися такі експерименти, які залишають українських воїнів голодними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

"Таку я прийняв армію. Не було харчів, голодні, роздягнуті, роззуті, без озброєння, без боєприпасів, без досвіду, без співпраці з НАТО, без нічого. Але зруйнувати те, що ми побудували?! За це мають понести відповідальність винні", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що попри заяви про перехід усіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться.