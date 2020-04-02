Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу

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У Дніпрі на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - написав він.

За словами Філатова, зараз всі співробітники моргів (судмедексперти і санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту. Найближчим часом також заборонять проведення розтину померлих з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус.

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Філатов підкреслив, що видача тіл померлих з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла будуть в герметичних мішках і продезінфековані.

Він також додав, що на похоронах не дозволять бути присутніми більш ніж по одній особі на 10 квадратних метрів.

За словами Філатова, місто продовжує протистояти епідемії: лікарні забезпечують необхідними ліками, експрес-тестами на коронавірус і апаратами ШВЛ, з 2 березня анестезіологи та реаніматологи пройдуть спецкурс навчання щодо боротьби з СOVID-19, в готелях "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів, задіяних в боротьбі з епідемією.

Також мер запевняє, що забезпечують продуктами, медикаментами та засобами гігієни самотніх і малозабезпечених людей похилого віку, а під'їзди будинків обробляють антисептичними засобами.

Всі парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики Дніпра закрили для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Нацгвардія, а порушникам карантину загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Філатов також додав, що напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика.

За словами мера, місто готове викупити частину з них, і своїми силами розвезти все, що потрібно.















