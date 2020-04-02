Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати

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У Києві хворого на коронавірус, якого у важкому стані доставили в лікарню, повезли назад додому на самоізоляцію через відмову медиків його госпіталізувати.

Про це в Facebook (орфографію та пунктуацію збережено) повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнт вважає себе хворим з 22.03.20, коли з'явилися підвищення температури тіла 37,5-38,5°С, на прийом не звертався. 25.03.20 звернувся в Кабінет вірусологічного контролю - сito test COVID негативний, мав контакт з особою підтвердженим ПЛР COVID-19. Було рекомендовано самоізоляція та надані всі необхідні рекомендації. Стан пацієнта в телефонному режимі контролювався мінімум двічі на день.

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Незабаром у нього погіршився стан, а 1 квітня з Бориспільського лабораторного центру про результати ПРЛ надійшло повідомленні про виявлення РНК збудника SARS-CoV-2 (позитивний). Було прийнято рішення про госпіталізацію хворого на стаціонарне лікування.

Черенок докладно описав все, що почало відбуватися після рішення про госпіталізацію пацієнта, назвавши це "повним трешем":

"14:46 – лікар ЦПМСД телефонує на "103" з приводу вирішення питання госпіталізації пацієнта - після надання необхідної інформації, диспетчером "103" рекомендовано зателефонувати до головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3 для підтвердження ним госпіталізації.

👉 14:52 - лікар ЦПМСД телефонує до головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка погоджує госпіталізацію.

👉 14:53 лікар ЦПМСД знову телефонує на "103" і доповідає, що госпіталізацію погоджено. Диспетчер прийняла виклик.

👉 15:15 Дзвінок до лікаря ЦПМСД від головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка вже повідомила про відмову даного пацієнта в госпіталізації до її закладу у зв’язку з тим, що прописка пацієнта Київська і його повинні приймати Київські лікарні (№4, №9 або Олександрівська). Лікар ЦПМСД знову зателефонував на "103" і доповів, що Білоцерківська міська лікарні №3 відмовила у госпіталізації пацієнта, враховуючи навіть те, що там лікується від підтвердженої коронавірусної хвороби мати пацієнта, - виклик було відмінено.

👉 15:38 Звичайно, номера контактних телефонів інфекційних відділень Київських лікарень, ні диспетчер "103" ні головний лікар БМКЛ №3 не надали. Лікар ЦПМСД самостійно розпочав пошук цих контактних номерів телефонів.

👉 15:41 Лікар ЦПМСД телефонує в інфекційне відділення Київської МКЛ №9 (044 467 0679) та розповідає лікарю (нажаль не уточнили його прізвище) анамнез пацієнта, включаючи епідеміологічний анамнез, протікання хвороби, показники температури та сатурації, стан пацієнта на даний момент – лікар інфекційного відділення дає погодження на госпіталізацію. Але порекомендував зв’язатися з Бориспільською швидкою для вирішення питання транспортування. Також лікар зазначив на необхідності направлення на госпіталізацію та заключення тестування шляхом ПЛР (про це пізніше опишу окремо).

👉 В проміжку між 15:33 до 18:58 про ситуацію я доповідав директору ДОЗ КОДА Іонову Максиму, який всіляко намагався допомогти, про що свідчать самостійні дзвінки диспетчера "103" до лікаря ЦПМСД.

👉 15:52 Лікарю ЦПМСД телефоную диспетчер "103" (+3804563 100 55) і повідомляє про погодження транспортування пацієнта до КМКЛ №9.

👉 16:04 – 16:45 вирішування питань в телефонному режимі між ЕМД та лікарем ЦПМСД, а саме: без направлення вони не поїдуть (питання – де взяти направлення, коли пацієнт на самоізоляції, а його сімейний лікар працював на першій зміні і зараз не на роботі, але питання вирішили – направлення написав інший лікар), вимагали заключення лабораторії, яка підтвердила шляхом ПЛР наявність РНК коронавіруса (всі ці заключення пересилаються в Бориспільський лабораторний центр, який навіть ксерокопії не надає до ЦПМСД, а може лише прислати повідомлення на 2-3 день). Далі цікавіше – бригада ЕМД повідомила, що у них немає засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) і якщо ЦПМСД не наддасть їм ЗІЗ вони не поїдуть (первинка пообіцяла їх забезпечити своїми ЗІЗ ). Перемовини зайняли 40 хвилин.

👉 Приблизно о 17:21 приїхала бригада ЕМД до міської амбулаторії №1 (прошу звернути увагу - не до хворого приїхали за адресою самоізоляції, а лише до амбулаторії) щоб забрати направлення, яке швидкоруч виписував черговий лікар, який навіть не бачив цього пацієнта та отримати ЗІЗ.

👉 17:47 Лікарю ЦПМСД зателефонувала з претензіями завідувачка диспетчерським центрм ЕМД м. Біла Церква (096 924 45 81), а саме на підвищених тонах почала розповідати, що ми повинні забезпечити бригаду ЕМД ЗІЗ (хоча на той час вже питання було вирішено) і де заключення ПЛР, чому немає направлення на госпіталізацію (в цей час воно було вже готово і коли лікар виніс направлення, бригади ЕМД біля амбулаторії вже не було.

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Приблизно о 18:05 бригада ЕМД повезла пацієнта в КМКЛ №9 (претензій до бригади ЕМД не маю - вони не винні, що їх поставили в такі рамки і навіть не надали ЗІЗ - поважаю їх труд і при можливості завжди їм буду допомагати).

👉 І саме цікаве, о 19:48 мені зателефонувала лікар ЦПМСД та повідомила, що черговий лікар інфекційного відділення КМКЛ №9 відмовив у госпіталізації (хоча він сам погодив по телефону госпіталізацію після опису лікарем ЦПМСД клініки пацієнта та показників сатурації). Як я зрозумів, лікар приймає пацієнтів тільки із сатурацією менше 92 (хоча по наказу №722 менше 93).

👉 Пацієнт з підтвердженим COVID-19 знову доставлений до дому на самоізоляцію, хоча за наказом МОЗ України він підпадав під клінічні критерії госпіталізації", - написав він.

"Ось так у нас в Київській області налагоджена госпіталізація пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і здається така ситуація по всій Київській області.

Хто правий, хто не правий вирішувати Вам, але в таких ситуаціях сімейний лікар, який викликає на себе ЕМД для госпіталізації пацієнта з підтвердженим, навіть лише з підозрою на COVID-19, не повинен проходити сім кіл аду, він повинен зателефонувати на "103" і все!!!!!!! Далі система повинна починати працювати самостійно і злагоджено як годинник. Для цього не треба шукати винних, наказувати, під час пандемії це ні до чого доброго не приведе, а потрібно протягом тижня скласти та затвердити алгоритм госпіталізації при підтвердженому (підозрі) випадку на COVID-19.

А тепер ще уявіть – це лише один пацієнт, а якщо за добу таких пацієнтів буде 10 – це просто катастрофа!", - резюмував Черенок.

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