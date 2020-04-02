За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС

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За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць становлять 51 убитий, 113 осіб поранено і травмовано.

Про це повідомляє пресцентр ОС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць становлять:
загиблі – 51 окупант;
поранені та травмовані – 113 окупантів.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили десять одиниць техніки противника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу.

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За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС 01

Операція Об'єднаних сил
бойовик втрати найманці РФ операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+9 Otec Pigidiy
После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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02.04.2020 11:55
+6 ptn hlo 428037f7
По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8937
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02.04.2020 11:58
+6 Альекс Прибель
Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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02.04.2020 12:01
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