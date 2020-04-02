Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 року скоротився на 53%: "Газпром" сплатив усі заброньовані потужності, - Оператор ГТС

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За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через Україну становить 11,1 млрд кубометрів (за січень - 2,5 млрд, лютий - 4 млрд, березень - 4,6 млрд кубів).

Обсяги транзиту зменшилися майже вдвічі порівняно із середнім значенням за січень-березень у 2014-2019 роках, повідомляє пресслужба Оператора ГТС, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через ГТС України становить 11,1 млрд куб. м, що на 53% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені "Газпромом" відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік (178 млн куб. на добу).

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У ОГТС також повідомили, що, крім транзиту з РФ, у першому кварталі почала діяти нова послуга shourthaul, яка дає можливість замовникам послуг замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. У березні ГТС прокачала перші обсяги на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера за маршрутом Угорщина-Словаччина.

У західному напрямку (Словаччина, Польща, Угорщина) було протранзитовано 9,8 млрд куб. м газу, що на 7,2 млрд або 42% менше за результати цього ж періоду роком раніше.

Також в ОГТС підкреслили, що через обхідний газопровід Турецький потік обсяги транзиту через українську ГТС у південному напрямку (Румунія, Болгарія, Туреччина, балканські країни) скоротилися в 10 разів - загалом 0,3 млрд кубів за три місяці з початку року.