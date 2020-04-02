Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

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У Китаї за минулу добу офіційно підтвердили 1,6 тисячі нових випадків коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього Китаю вдавалося стримувати поширення хвороби.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тис. випадків на добу. З них 7 - уже мали летальний наслідок", - повідомив Ляшко.

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Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавірусу або випадків захворювання на COVID-19. При цьому наступного дня, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавірусу.