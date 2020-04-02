Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

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Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

У Китаї за минулу добу офіційно підтвердили 1,6 тисячі нових випадків коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього Китаю вдавалося стримувати поширення хвороби.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тис. випадків на добу. З них 7 - уже мали летальний наслідок", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США

Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавірусу або випадків захворювання на COVID-19. При цьому наступного дня, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавірусу.

Коронавірус і карантин
карантин Китай Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 IN UA 7395a7cc
Весь успех Китая в борьбе с коронавирусом - по тихому утилизировать десятки тысяч погибших от коронавируса, а миру сказать, что погибло всего 3 тысячи человек.

Как видим, что и эта коммунистическая людоедская стратегия Китаю уже не помогает.
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02.04.2020 12:16
+8 Otec Pigidiy
Опять начали жрать крыс и мышей? Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом - Цензор.НЕТ 1593
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02.04.2020 12:05
+8 18c49ed2
Или попытка снова вести жёсткий карантин и списать задним числом "неучтенное" официально количество жертв о которых стало известно накануне.
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02.04.2020 12:13
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