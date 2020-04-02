Коломойський виграв справу "про захист честі" проти Гонтаревої

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Олігарх Ігор Коломойський виграв суд у ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в справі про захист його честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення, яке є в розпорядженні УНІАН, винесено суддею Іриною Макаренко.

"Позов Коломойського Ігоря Валерійовича до Гонтаревої Валерії Олексіївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" про захист честі, гідності та ділової репутації - задовольнити в повному обсязі", - йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва за 30 березня.

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"Визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Коломойського Ігоря Валерійовича інформацію, поширену 18 вересня 2019 р. на веб-сайті lb.ua за адресою в мережі Інтернет https://lb.ua/news/2019/09/18/437580_valeriya_gontareva_vsya_brigada.html в інтерв'ю Гонтаревої Валерії Олексіївни під заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)", - ухвалив суд.

Також суд вирішив стягнути з Інституту Горшеніна і Гонтаревої в рівних частках на користь Коломойського судовий збір в розмірі 2305,20 грн.

Нагадаємо, ексголова Нацбанку восени 2018 року покинула Україну і перебуває в Лондоні. В ніч на 17 вересня будинок Гонтаревої під Києвом підпалили. Ексглава НБУ пов'язала це з ще двома інцидентами, які відбулися раніше: ДТП, в якій її збила машина і підпалом автомобіля її невістки в Києві.



