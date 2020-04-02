У Києві виявили 29 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, 12 видужали, - Кличко

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У Києві виявили 29 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, 12 видужали, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 29 нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом коронавірус - 161 особа. І, на жаль, один випадок летальний", - зазначив Кличко.

Із 29 нових випадків коронавірусу в столиці - 19 чоловіків віком від 22 до 70 років (70-літній чоловік помер), а також 10 жінок від 36 до 62 років.

"Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них четверо в клінічну лікарню №5, дев'ятеро - в лікарню №7, ще троє - в Олександрівську лікарню, а двоє - у лікарню №3. 11 хворих киян лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів", - додав він.

За словами Кличка, 12 пацієнтів, що хворіли на коронавірус, виписали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послабимо карантинні заходи в Києві, коли побачимо, що коронавірус не поширюється, - Кличко

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Вла
а шо там з "евакуантами", яких благорода бубочка понавезла з країн, що охоплені епідемією?
Як там хєращєнка, контролює за допомогою смартфону тих, хто повинен сидіти на самоізоляції?
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02.04.2020 12:16
+2 Ksenia VB
вони понаєхалі завдяки Зелі.
я тобі Таня вже говорила, що так буде.
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02.04.2020 12:29
+1 Мой комментарий
Т.е. смертность в пределах нормы.
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02.04.2020 12:23
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