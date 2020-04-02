Пошкодження структури водопостачання та відсутність питної води на Донбасі під час пандемії COVID-19 можуть призвести до катастрофи, - Червоний Хрест в Україні

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Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні застерігає, що пошкодження інфраструктури водопостачання та відсутність питної води на Донбасі під час пандемії коронавірусу Covid-19 може призвести до катастрофи, повідомив прес-секретар делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

"По-перше, ми нагадуємо сторонам конфлікту, щоб вони помітили, що ця пандемія збіглася з військовими діями. Наприклад, особливо побоюємося того, що може бути пошкоджено структуру водопостачання, адже в такому випадку важко буде дотримуватися правил гігієни - ті прості правила, що дозволяють запобігти захворюванню на коронавірус або його поширення. Адже якщо не буде питної води, це справді може призвести до катастрофи, тому що навіть будь-яке маленьке пошкодження трубопроводу або фільтрувальних, насосних станцій може призвести до того, що не буде води, і надалі наслідки можуть бути вже непередбачуваними", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Власенка, два тижні тому МКЧХ в Україні почав активно роздавати людям допомогу, пов'язану з тим, що так чи інакше може сприяти боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зокрема, в Державну службу з надзвичайних ситуацій у Донецькій області доставили 4 тис. літрів гідрохлориду натрію і 28 обприскувачів для дезінфекції. Також було доставлено обладнання та матеріали для лікарень: дезінфекційні матеріали, намети, конвеєр для пацієнтів, костюми захисту у великій кількості.

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"Для жителів ми завжди роздавали продукти харчування та гігієнічні набори. Минулого тижня ми їх роздали 6 тис. осіб, які живуть на непідконтрольній уряду України території, і для 2 тис. осіб на підконтрольній території. І наприкінці цього тижня ще 3 тис. наборів будуть доставлені на територію Донбасу, підконтрольну уряду України", - додав прес-секретар.

Крім того, МКЧХ в Україні надав майже 7.5 тис. гігієнічних наборів до слідчих ізоляторів, які розміщені на підконтрольній уряду території.

Власенко додав, що організація веде інформаційну роботу з населенням про те, як запобігти зараженню коронавірусом. Працівники МКЧХ в Україні роздали 12 тис. додаткових миючих засобів (як правило, це мило), а також інформаційні постери.

Водночас він звернув увагу на важливість того, щоб в тих медичних закладах на Донбасі, незважаючи на можливий приплив інфікованих коронавірусом людей, продовжували надавати допомогу людям, які мають хронічні захворювання.

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"Ми надаємо ліки та медичні матеріали для того, щоб ця допомога могла тривати", - пояснив він.