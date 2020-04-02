Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, уряд вніс відповідні зміни до постанови №211, передає Цензор.НЕТ.
Крім зазначеного, під час карантину тепер дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів і с/г техніки, а також продаж молодняка домашньої птиці.
Уряд також рекомендував бізнесу допускати не більше одного відвідувача на 10 кв. м торгового залу з урахуванням 1,5-м дистанції між людьми.
"Вжиті заходи пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - цитує пресслужба міністра економіки Ігоря Петрашка.
неужто бубочка поиздержался и хочет свой % с лохоторонов?
или Ленка в Швейцарии гуляет на широкую ногу?