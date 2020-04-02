Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

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Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності: вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, в тому числі ломбардів та кредитних спілок, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, уряд вніс відповідні зміни до постанови №211, передає Цензор.НЕТ.

Крім зазначеного, під час карантину тепер дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів і с/г техніки, а також продаж молодняка домашньої птиці.

Уряд також рекомендував бізнесу допускати не більше одного відвідувача на 10 кв. м торгового залу з урахуванням 1,5-м дистанції між людьми.

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"Вжиті заходи пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - цитує пресслужба міністра економіки Ігоря Петрашка.

Коронавірус і карантин
бізнес Кабмін карантин підприємці підприємство COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Поедатель Зябликов
Символичненько. При тотальном ограблении посредством муууудрых карантинных мер мимо ломбарда многим пройти не удастся. Спасиба, шмыга, не забуду вовек! Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 7348
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02.04.2020 12:26
+13 Василий Филон
ТВАРИ- ломбарды и кредитные союзы вот оказываеться что не хватает для карантина !!! Эта власть просто ненормальная и делает все для геноцида Народа Украины Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 9856
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02.04.2020 12:31
+11 Sergiy Kulyk
промышленность остановили - зато ломбарды, лотереи, "мыттэви крэдыты" и прочий лохотрон - да с милой душой!

неужто бубочка поиздержался и хочет свой % с лохоторонов?
или Ленка в Швейцарии гуляет на широкую ногу?
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02.04.2020 12:27
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