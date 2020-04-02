Лабораторно підтверджено 54 випадки COVID-19 у Вінницькій області, серед захворілих четверо дітей, - ОДА

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У Вінницькій області лабораторно підтверджено 54 випадки COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА, про це сьогодні повідомив голова облдержадміністрації Владислав Скальський під час чергового онлайн-брифінгу.

"Станом на 2 квітня у Вінницькій області зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію. У 75 випадках COVID – 19 не виявлено. Однак станом на ранок сьогоднішнього дня в області лабораторно підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі і в чотирьох дітей. Двоє дітей з м.Вінниці, одна дитина з Чернівецького району, а також діагноз підтвердився в однієї дитини з Гайсинського району", - повідомив Скальський.

Загалом станом на ранок 2 квітня в лабораторіях обласного лабораторного Центру МОЗ було протестовано 849 зразків матеріалів.

Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на COVID – 19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та перебувають під медико-санітарним наглядом.

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Лабораторно підтверджені випадки зареєстровано: у м. Вінниці – 42, у Гайсинському районі – 2 випадки, в м. Ладижин - 1, у Вінницькому районі - 2, у Чернівецькому районі - 1, у Жмеринському районі - 2, в Липовецькому районі - 1, у Крижопільському районі – 2, у Хмільницькому районі -1.

"Для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції закуплено та отримано по гуманітарній допомозі 49 наборів діагностичних тест-систем. Наразі у наявності 3900 ПЛР-тестів, які використають для досліджень", - повідомив голова ОДА.

На сьогодні в осередках спалаху коронавірусної інфекції проводиться епідрозслідування.