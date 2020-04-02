Ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель

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Російська нафта Urals подешевшала до мінімального рівня з березня 1999 року.

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.

"Вартість Юралс у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в середу знизилася в абсолютному обчисленні ще на $2,25/бар., слідом за північноморським еталоном, до мінімального рівня з березня 1999 року - $10,54/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.

Знижка на Юралс щодо Північноморського датованого залишається без змін четвертий торговий день поспіль - $4,75/бар. (Cif Роттердам). Це максимальне значення дисконту з червня 2008 р.

Тим часом у четвер нафтові ф'ючерси на Брент на біржі ICE почали зростати після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Росія і Саудівська Аравія незабаром домовляться про заходи з регулювання ринку.

При цьому агентство зазначає, що через зниження міжнародних цін формульні ціни на російську нафту, які слугують орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, взагалі стали негативними - витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.

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