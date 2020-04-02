Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину

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Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину

Президент Філіппін Родріго Дутерте попередив порушників карантину, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.

Про це він заявив під час телезвернення до населення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Мої накази поліції, військовим і барангаям (район. - Ред.), якщо вони (порушники карантину. - Ред.) стануть некерованими і почнуть чинити опір, і вашому життю буде загрожувати небезпека, пристреліть їх", - заявив Дутерте.

Раніше в столиці країни Манілі відбулися акції протесту з вимогою до уряду допомогти з продовольством.

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На Філіппінах, за даними центру Джона Хопкінса, вірусом нового типу SARS-CoV-2 інфіковані 2633 осіб, 107 померли, 51 - одужала.

Коронавірус і карантин
карантин розстріл Філіппіни COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Plushka
Где-то заплакал Аваков...
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02.04.2020 12:55
+5 Oljik
Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 7059
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02.04.2020 12:55
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
не називайте його президентом
в президентів немає таких повноважень
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02.04.2020 13:00
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