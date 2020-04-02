Міноборони у зв'язку з коронавірусом закликало до співпраці громадян і військовослужбовців запасу, які мають медичний досвід: Важлива мобілізація людських ресурсів

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Міноборони у зв'язку з коронавірусом закликало до співпраці громадян і військовослужбовців запасу, які мають медичний досвід: Важлива мобілізація людських ресурсів

Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших громадян, які мають відповідний досвід роботи в медичній сфері, а також медиків-інтернів і студентів і закликає до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію.

Міністерство оборони України закликає небайдужих громадян брати участь спільно зі Збройними силами в боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах необхідності протистояння масштабним викликам, пов’язаним зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19, недопущення поширення цієї хвороби в Україні, Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, а також студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що армія найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро.

"Для медичної служби Збройних Сил на цей час важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів - усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу. Під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі Міністерства оборони і Збройних Сил, потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів", - зазначають у Міноборони.

Коронавірус і карантин
карантин Міноборони допомога співпраця COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Чайка Київ
Минобороны в связи с коронавирусом призвало к сотрудничеству имеющих медицинский опыт граждан и военнослужащих запаса: Важна мобилизация человеческих ресурсов - Цензор.НЕТ 4715
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02.04.2020 13:20
+5 Alex Bender
опять волонтеры ?! .. не власть - а кусок говна.
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02.04.2020 13:17
+5 Vadim Dumikh
Ок, мы поможем. Но возникает логичный вопрос - назрега нам такая власть тогда нужна??
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02.04.2020 13:21
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