Міноборони у зв'язку з коронавірусом закликало до співпраці громадян і військовослужбовців запасу, які мають медичний досвід: Важлива мобілізація людських ресурсів

2025

Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших громадян, які мають відповідний досвід роботи в медичній сфері, а також медиків-інтернів і студентів і закликає до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію.

Міністерство оборони України закликає небайдужих громадян брати участь спільно зі Збройними силами в боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах необхідності протистояння масштабним викликам, пов’язаним зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19, недопущення поширення цієї хвороби в Україні, Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, а також студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що армія найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро.

"Для медичної служби Збройних Сил на цей час важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів - усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу. Під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі Міністерства оборони і Збройних Сил, потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів", - зазначають у Міноборони.